Situation alarmante de l’hôpital de Saint-Louis : Guy Marius Sagna interpelle le ministre de la Santé

NDARINFO - Le député Guy Marius Sagna a adressé 25 questions écrites au gouvernement pointant du doigt plusieurs irrégularités aux conséquences désastreuses sur les populations. Sa douzième interrogation, évoque le cas de l’hôpital régional de Saint-Louis confronté à plus difficultés dont une panne récurrente du scanner et du matériel de radiographie, ce qui complique l’accès aux soins pour de nombreux patients. « Monsieur le Ministre de la Santé, l’hôpital de Saint-Louis est régulièrement en proie à des pannes récurrentes de son scanner et de son matériel de radiographie », écrit-il.



Cette situation oblige les personnes malades à se déplacer jusqu'à Louga, engendrant ainsi des retards dans le diagnostic et le traitement. Le député interpelle le ministre sur les causes de ces défaillances techniques. « Est-il vrai que les pannes récurrentes de scanner et de matériel de radiographie au niveau de l’hôpital de Saint-Louis, obligeant les populations à aller jusqu’à Louga, sont dues à une forte humidité notée dans le bâtiment, causée par des tous-terrains inondés datant de l’époque coloniale ? » s’interroge-t-il.



Il appelle également la tutelle à donner des précisions sur les mesures urgentes mises en place pour remédier à cette situation alarmante. GMS propose même une visite de l’hôpital afin que le ministre puisse constater de ses propres yeux les conditions dans lesquelles se trouvent les établissements.



M.S/NDARINFO.COM