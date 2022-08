Situation hydrologique et risques de débordement des fleuves Sénégal et Gambie : l’alerte-info du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Le suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie est assuré en permanence par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Ce suivi s’opère au moyen de données recueillies plusieurs fois par jour au niveau des stations hydrométriques et de celles transmises chaque heure par des stations de télétransmission. Sur la Situation hydrologique et risques de débordement des fleuves Sénégal et Gambie , voici le Communiqué, alerte-info du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement