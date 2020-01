Six personnes placées en garde à vue après le meurtre d’une fillette à Mbour

Six personnes soupçonnées être les meurtriers d’une fillette âgée de deux ans sont placées en garde à vue depuis samedi au poste de police de Diamaguène 2, dans la commune de Mbour (ouest), a appris l’APS dimanche d’une source policière.



Selon la même source, le corps en état de décomposition de la fillette était enfoui dans des briques entreposées dans une maison en construction au quartier Liberté 2 de Mbour. Les parents de la victime étaient sans nouvelles d’elle depuis mercredi.



Indisposés par une odeur fétide provenant de l’endroit où était enfoui son corps, des habitants de Liberté 2 ont alerté la police.



A la suite d’une enquête ouverte par les limiers, après la découverte du corps sans vie de la fillette, six personnes, dont trois membres d’une même famille, ont été arrêtées, annonce la même source.



Elle précise que l’épouse et deux enfants d’un habitant de Liberté 2 actuellement en détention pour trafic de drogue font partie des personnes appréhendées.



APS