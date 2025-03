Solidarité Ramadan : Le RAMES distribue 100 Kits de fruits aux plus démunis

Le Réseau des Acteurs des Médias Entregents de Saint-Louis (RAMES) a mené vendredi une action solidaire en faveur des malades et de leurs accompagnants à l’hôpital régional. Cent (100) kits de fruits ont été remis au directeur intérimaire de la structure, Guy Eymard Faye, dans le but d’apporter un soutien aux patients hospitalisés, dont certains sont en situation de précarité.



Ce dernier a chaleureusement salué l'initiative du RAMES, soulignant son importance pour les patients et leurs familles.



"Au nom de l’ensemble du personnel et des usagers, je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à l’association régionale de la presse de Saint-Louis. Ce geste est noble, et je prie pour que l’association continue sur cette lancée afin d’avoir un impact encore plus fort sur ses objectifs ", a-t-il dit.



Le journaliste Mbagnik Diagne, membre de la délégation du RAMES, a exprimé son souhait de voir cette action devenir un rendez-vous annuel. Il a insisté sur la nécessité de renforcer ce type de partenariat pour soutenir durablement les plus démunis.



Dans le même esprit, Fatou Faye Diagne, présidente de la commission féminine du RAMES, a réaffirmé la volonté du réseau de pérenniser cette initiative :



"Nous prions pour les malades et demandons à Allah de nous guider afin que nous puissions organiser encore plus d’actions solidaires comme celle-ci. Nous remercions également toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de ce don ", a-t-elle déclaré.



Appel à la clémence pour Baba Aïdara



Par ailleurs, le RAMES plaide en faveur de la libération du journaliste Baba Aïdara, actuellement en conflit avec la justice. Selon les informations recueillies, son affaire serait liée à un différend avec le responsable régional du commerce, concernant le prix et le poids du pain. Ce malentendu aurait donné lieu à des échanges verbaux ayant conduit à des poursuites judiciaires.



Dans ce contexte marqué par le Ramadan, période de pardon et de bienveillance, le RAMES interpelle les autorités compétentes pour une issue clémente en faveur de Baba Aïdara. Pour rappel, le verdict est attendu le 3 avril prochain, veille du 65ᵉ anniversaire de l'indépendance.



NDARINFO.COM