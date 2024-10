Sonacos : Plus de 300 saisonniers reprennent service

Une grande satisfaction pour le Directeur Général Abdou Ndane Diagne qui a officiellement procédé au lancement des opérations de production industrielle. « Notre focus, c’était le redémarrage industriel de la SONACOS. Les usines sont restées pendant deux ans sans activités. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’annoncer que l’usine de Ziguinchor a officiellement repris la production», se réjouit le patron de la SONACOS qui parle déjà des premières retombées de ce redémarrage.



« Aujourd’hui, rien qu’au redémarrage, nous sommes à trois-cent vingt recrutements de nouveaux saisonniers qui viennent d’arriver. Pour nous, c’est une autre façon de redémarrer non seulement l’industrie à Ziguinchor mais aussi de faire revivre l’économie par les recrutements et la production industrielle. Au même moment, nous avons démarré le décorticage au niveau de Diourbel et de Louga. Dès notre arrivée, au mois de Juin, l’usine de Dakar a repris le raffinage après deux ans d’arrêt. Je mets ces petites victoires au crédit des collaborateurs de la SONACOS … », a martelé le Directeur Général qui a pointé un doigt accusateur sur la gestion antérieure de la société.



« Il n’y a pas de nouveau repreneur ni de nouvelles machines, un certain type de gestion nous avait amené à mettre la SONACOS à terre. Quand nous avons pris les rênes de la société, la chanson qu’on entendait le plus, c’est que les machines de la SONACOS ne sont pas bonnes ; personne ne croyait qu’avec ce qui existait, nous allons démarrer les machines et reprendre la production. On a fait seulement avec l’existant et les petites ressources que nous avons. Il n’y a pas eu de nouvelles installations, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour avoir un financement pour acheter de nouvelles machines, renouveler l’infrastructure de la SONACOS…», déclare-t-il.



A quelques semaines du démarrage de la campagne de commercialisation arachidière, la SONACOS dégage déjà des prévisions d’une production industrielle record. « Pour cette campagne, nous prévoyons de faire un volume que la SONACOS n’a jamais réalisé auparavant. Notre ambition, c’est de faire une production record pour la SONACOS», rassure M. Ndane Diagne qui estime que le capital humain de la société est la chose la plus importante pour la SONACOS. Avec ce redémarrage des opérations industrielles, la SONACOS de Ziguinchor prend-elle un nouvel envol ?



Les responsables de la société rassurent et parlent de relance d’une usine longtemps plongée dans l’agonie. Ce qui avait fini par installer les travailleurs dans une inquiétude qui allait crescendo d’année en année et qui poussait les « huiliers » à craindre fortement pour leurs emplois.



