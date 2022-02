Sortie grave de Me El Hadji DIOUF : « La Russie veut attaquer le Sénégal, le Mali est sa base arrière »

Le tonitruant avocat a encore fait le show. Me El Hadji DIOUF qui a convoqué les journalistes pour se prononcer sur les résultats du dernier scrutin, a fini par atterrir dans le désert malien.



Selon le président du PTP, les Sénégalais qui ont dernièrement manifesté en soutien au peuple malien sont des « nafékh » (hypocrites). « Qu’est-ce qu’on a fait aux Maliens », s’interroge-t-il.



Pour Me DIOUF, la CEDEAO, qui a pris les « bonnes mesures », n’a rien fait au peuple malien mais s’en prend plutôt aux militaires qui, selon lui, ont accéléré le décès d’IBK.



S’en prenant à Guy Marius SAGNA, Me El Hadji DIOUF estime qu’il n’a pas dit la vérité. « Qui lui a dit que la CEDEAO a l’intention de bombarder le Mali, ce sont des menteurs », s’écrie-t-il.



Pour l’avocat d’Adji SARR, la Russie veut s’installer au Mali parce qu’elle cherche à attaquer le Sénégal. Sans sourciller, Me DIOUF déclare que le pays de Poutine convoite le pétrole sénégalais et voudrait se sévir du Mali comme base arrière.

WalfNET