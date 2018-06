Souleymane Bachir Diagne alerte : « ne pas faire du tout pétrole ou tout gaz »

Le philosophe Souleymane Bachir Diagne espère que l’économie sénégalaise gardera sa diversité, malgré les récents découvertes d’hydrocarbures.



«Pendant très longtemps, nous avons été un pays avec peu de ressources et nous avons tiré avantage de cette situation en étant une économie diversifiée, a rappelé Pr Diagne lors de la conférence internationale Africa convergence. Nous savons qu’il nous faut garder le caractère diversifié de cette économie et ne pas faire du tout pétrole et du tout gaz.»



Le philosophe s’est dit «heureux que (le Sénégal) ait décidé qu’il fallait la concertation la plus large pour réfléchir ensemble sur les orientations qu’il fallait donner». Il n’a pas manqué d’inviter les autorités sénégalaises à s’inspirer des autres pays pétroliers.



Il suggère : «Nous avons l’expérience de beaucoup de pays qui sont devenus des pays pétroliers et nous pouvons tirer des leçons de ces expériences-là, directement, si elles sont positives, et indirectement, si elles sont négatives.»



Avec SENEWEB