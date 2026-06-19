Soutien de Modou Lo, reprise de l'entraînement, absence de Mendy : ce qui agite la tanière des Lions

L'ancien Roi des arènes Modou Lo a appelé jeudi au New Jersey à maintenir la confiance en l'équipe nationale malgré sa défaite (1-3) face à la France lors du premier match du Sénégal à la Coupe du monde 2026, estimant que les Lions ont montré des arguments encourageants pour la suite de la compétition.





« La défaite a été dure, mais c'est cela le sport. Les Lions n'ont pas été ridicules et ont montré de belles choses », a déclaré le champion de lutte, venu apporter son soutien à l'équipe nationale. Selon lui, les Sénégalais ont déjoué les pronostics de ceux qui prédisaient une domination française de bout en bout. « Beaucoup pensaient que la France allait nous dominer du début à la fin, mais cela n'a pas été le cas », a-t-il souligné.





Pour le lutteur aux 23 victoires, un nul et trois défaites, la prestation réalisée face aux Français constitue un signal encourageant. « La qualité montrée lors de ce match nous laisse espérer. Je suis très confiant pour les rencontres à venir et pour la qualification », a-t-il affirmé, adressant un message de soutien aux joueurs : « Ils savent que la compétition ne sera pas facile. Nous leur exprimons tout notre soutien et nos encouragements. »





Sur le plan sportif, tous les joueurs de l'équipe nationale, à l'exception du gardien titulaire Édouard Mendy, ont participé jeudi à la première séance d'entraînement des Lions depuis la défaite, après une journée de repos mercredi.





Mamadou Sarr, Bara Sapoko Ndiaye et Ibrahim Mbaye — restés sur le banc ou non utilisés lors du match contre la France — ont été les premiers à fouler la pelouse, avant d'être rejoints par le reste du groupe pour l'échauffement, à l'issue d'une réunion entre joueurs et staff technique au rond central. Jusqu'au départ des journalistes, autorisés à assister aux quinze premières minutes de la séance, le portier sénégalais n'était pas présent sur la pelouse, sans qu'aucune explication officielle ne soit fournie.





Les Lions du Sénégal affronteront la Norvège mardi à 00h GMT, dans le cadre de la deuxième journée du groupe I. La sélection norvégienne d'Erling Haaland a pris une sérieuse option en tête du groupe après sa victoire (4-1) contre l'Irak.





MS/NDARINFO.COM

