St-Louis - Angle TALL : carrefour des puanteurs exécrables, l'axe le plus sale de Ndar (photos)

On dirait que toutes odeurs infectes de NDAR convergent vers l’entrée de Pikine Angle TALL, l’un des auteurs les plus importants de Saint-Louis. Avec la persistance de ce décor misérable, l’on s’il y a bien une équipe municipale qui recueille et traite les affres des citoyens.



Ici, les refoulements d’égouts sont constants installant une rivière noirâtre qui défonce les narines des passants. Au moindre passage des véhicules sur cette ligue exiguë, l’eau souillée jaillie sur les piétons. Les choses se sont aggravées après la saison des pluies. Pour les riverains, la souffrance est indescriptible.



En dépit des multiples appels au secours des riverains populeux, l’Office Nationale de l’Assainissement (ONAS) et la Commune adoptent une posture de spectateur devant le calvaire.



En plus du chagrin de ses fils assassinés par l’immigration clandestine, Pikine supporte le dur poids d’un cadre de vie de plus en plus répugnant.



NDARINFO.COM