Suspension des prières du vendredi : larges consensus entre les Imams de Saint-Louis (vidéo)

Concertations abouties entre les Imams de Saint-Louis sur la suspension des prières du vendredi et la fermeture provisoire des mosquées après une réunion d’harmonisation organisée par le Commissaire central El Hadj Bécaye DIARRA. La réunion a permis à l’Imam ratib de Saint-Louis Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO d’exposer les justificatifs de cette mesure visant à prévenir une éventuelle propagation du Covid-19 dans la ville tricentenaire. Au terme de la rencontre, l’Imam SAKHO, représentant de l’association des Imams et Ulémas de Saint-Louis et le Commissaire DIARRA ont livré leurs impressions.