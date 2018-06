Synthèse philosophique avec le Professeur Songué DIOUF : les partisans d’Ousmane SONKO mobilisent plus de 700 élèves de Saint-Louis (vidéo)

Pastef-les Patriotes de Saint-Louis à travers le comité de pilotage du mouvement des enseignants patriotes a organisé, mercredi, une synthèse philosophique avec le Professeur Songué DIOUF à l'endroit des élèves en classe de terminale. Cette activité « s'inscrit dans l'optique d'innover, de réformer et de rappeler le devoir citoyen des enseignants et par delà le devoir de tout un chacun de nous pour une action patriotique », a expliqué le coordonnateur du parti à Saint-Louis.



« Compte tenu du retard accusé dans le programme scolaire, il s'est agi à travers un survol des différents thèmes de mieux outiller les élèves à la veille des anticipés de philosophie », a indiqué Tayib SOUGOU.



Plus de 700 participants venus de tous les établissements de la ville de Saint-Louis et des environs. Les potaches ont apprécié cette opportunité qui leur a été offerte, qui plus est, elle est venue à son heure et souhaitent qu'elle soit pérenne. M. SOUGOU a précisé que cette conférence publique « n’est que la première d'une série d'activités pédagogiques que PASTEF-les patriotes souhaite organiser en vue de participer au renforcement des aptitudes des élèves et par la même oeuvrer à la réduction de la déperdition scolaire encore très préoccupante dans notre pays ».



