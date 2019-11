TIRER PROFIT DES SERVICES DU PÉTROLE ET DU GAZ : L'ADPME prépare des entreprises de la région (vidéo)

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a bouclé vendredi une formation de 5 jours sur les techniques d’appels d’offres des entreprises pétrolières et gazières au profit de 14 PME de la région. Une session animée par le cabinet RH Afrique, visant à renforcer la qualité de prestation des entités économiques bénéficiaires.



Ces dernières pourront profiter des importantes retombées qui vont générer l’exploitation des hydrocarbures découverts au large de Saint-Louis. Idrissa DIABIRA, le directeur de l’ADPME a salué l’implication et la mobilisation des entreprises locales à l’occasion de cette capacitation, car, conscientes de l’importance et de la pertinence du conclave.



« Après les textes, il faut maintenant passer au concret », a souligné M. DIABIRA, estimant qu’un cadre juridique adéquat a été bâti par l’État en vue d’accompagner les entreprises locales. « Il faut permettre aux entreprises de Saint-Louis de se préparer », a-t-il noté.



Au nom des participants, le président de la Chambre des métiers a magnifié l’initiative de l’ADPME. Abdoulaye WADE s’est réjoui de la tenue de ce séminaire à Saint-Louis en exprimant sa satisfaction à l’ADPME.



>>> La réaction des parties prenantes ...