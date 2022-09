TOUBA : Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre salue la " droiture " d'Ousmane SONKO

A la tête d'une forte délégation, le maire de Ziguinchor a été reçu avec les honneurs par Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre dans ses appartements privés.



Occasion pour l'aîné du porte-parole de la Mouridya, Serigne Bassirou Abdou Khadre de magnifier les actions menées par le maire de Ziguinchor.



"J'ai eu écho de vos nombreuses réalisations à Ziguinchor notamment le changement des noms des rues de la commune. Ce geste auquel j'adhère est à magnifier et je le fais", a-t-il déclaré au leader des Patriotes.



Poursuivant son propos, Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre dira au Président de PASTEF-Les patriotes tout le bien qu'il pense de lui. Tout en lui réitérant son indéfectible affection.



"Les témoignages qui me sont parvenus sur ta personne sont unanimes. Ils sont rassurants sur ton attitude et ta droiture. Je t'exhorte à persévérer sur ce chemin", a-t-il confié confié à son invité.



Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre, du haut de son érudition a partagé avec le maire de Ziguinchor et sa délégation sa vision sur la marche du pays. Un cours magistral tiré de ses multiples connaissances du monde et qu'il a délivré avec générosité.



Prenant la parole, Ousmane Sonko a vivement remercié le saint-homme pour son accueil, ses conseils et sa générosité. Avant de prendre congés et sur sollicitation du Chef de l'opposition sénégalaise, le khalife de Serign Abdou Kadre a prié pour un Sénégal de paix et de concorde.