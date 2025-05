Tabaski 2025 : Des moutons en nombre, mais des clients absents à Saint-Louis

À moins de deux semaines de la fête de la Tabaski, les foirails de la commune de Saint-Louis sont bien approvisionnés en moutons. Cependant, l’ambiance n’est pas encore à l’effervescence.

Malgré une offre relativement abondante, les acheteurs se font encore rares. Les prix des moutons oscillent entre 100 000 et 300 000 FCFA, mais les vendeurs attendent toujours la grande affluence.



Cette faible fréquentation s’explique en grande partie par la conjoncture économique difficile et la cherté de la vie, qui pèsent lourdement sur les ménages.



Du côté des vendeurs, la hausse du prix de l’aliment de bétail est pointée du doigt comme l’un des facteurs majeurs ayant entraîné l’augmentation du prix des moutons, rendant l’achat plus difficile pour de nombreuses familles.