Tabaski : à la Langue de Barbarie, un modèle d’élevage sécurisé

​À la Langue de Barbarie, l’élevage de moutons prend une place centrale à l’approche de la Tabaski. Dans les rues et ruelles, les bêtes font partie du décor, entre expositions improvisées et ventes solidaires. Des passionnés proposent leurs moutons à des prix accessibles pour soutenir famille et voisins. Dans cette zone réputée paisible, les vols sont rares, mais des stratégies de prévention sont mises en place, offrant aussi aux jeunes une source de revenus, entre 3 000 et 5 000 francs CFA par jour.