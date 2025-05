Tabaski : les vendeurs de tissus du marché Ndar entre espoir et stratégie

À l’approche de la fête de Tabaski, les vendeurs de tissus du marché Ndar redoublent d’efforts pour attirer davantage de clients. Un large choix est proposé cette année, avec une variété de tissus tendance : HKC, diezner, brodés unisexes, fil-à-fil, entre autres, qui rencontrent déjà un certain succès.



Cependant, la grande affluence n’est pas encore au rendez-vous. Selon plusieurs commerçants, les clients attendent souvent le dernier moment pour effectuer leurs achats.



Face à cette habitude, les vendeurs ont adopté de nouvelles stratégies de vente, notamment à travers des lives sur TikTok, afin de mettre en valeur leurs produits et susciter l’intérêt à distance.

Ils espèrent ainsi booster la fréquentation des stands et écouler leurs marchandises avant le jour J.