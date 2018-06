Témoignage de soutien à Ibrahima DIAO : le Khalif de MPAL s’adresse au Président Macky SALL (vidéo)

La famille d’El Hadji Mame Rawane NGOM réaffirme son soutien à l’endroit de l’ex directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis ( CROUS) démis de ses fonctions suites aux tensions du 15 mai dernier à l’Université Gaston Berger (UGB). Dans son adresse à la communauté le jour de la Korité, Serigne Lamine NGOM invite le chef de l’État à renforcer M. DIAO, en indiquant « dans l’administration, c’est lui que nous avons comme pilier ».



« C’est notre fils, c’est lui que nous aimons. Ne lui demandons dans bien le soutenir et de le placer dans une fonction plus importante », a ajouté le Khalif d’une voix empreinte d'émotions.



« Ibrahima DIAO a assisté la famille d’El Hadji Mame Rawane et la communauté musulmane de cette zone », a noté le marabout qui prie pour le coordonnateur local de l’Alliance pour la République (APR) dans la Commune de Fass.



