Tentative d’évasion sur le péage : Le détenu étrangle le gendarme, la voiture fait des tonneaux…

Une scène digne des films d’action américains s’est passée hier en fin de matinée à la sortie «A8» de l’autoroute à péage, plus précisément entre Keur Massar et Rufisque. Un détenu a failli s’échapper lors de son défèrement au tribunal de Pikine.

D’après le récit de L’Observateur, le détenu bondit de son siège placé à l’arrière du Pick-up affecté à la sous-brigade de gendarmerie de Tivaouane-Peulh. À l’aide de ses menottes, il étrangle le gendarme-conducteur, qui perd le contrôle du véhicule. Celui-ci percute les glissières, passe sur l’autre voie avant de faire plusieurs tonneaux.

Roulant dans le sens Dakar-Rufisque, une Peugeot 307 d’un certain monsieur Fall est violemment percuté par la voiture de la gendarmerie. Ce dernier meurt sur le coup.

L’un des deux gendarmes de l’escorte, grièvement blessé, a été admis dans une structure sanitaire de la place. Quant au détenu, il a été acheminé aux urgences de l’Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy) par les Sapeurs-pompiers.

Décidé à tirer cette affaire au clair, le Haut Commandement de la gendarmerie a ordonné une enquête.



SENEWEB