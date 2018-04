Terminal gazier au large de Saint-Louis : BP signe un contrat avec Eiffage.

"Eiffage Génie civil marine a été retenue par Bp, en consortium avec Saipem Sa, pour réaliser des études de conception d'avant-projet (Feed) et préparer l'exécution du Hub/Terminal Tortue/Ahmeyim, un important projet Gnl (Ndlr: Gaz naturel liquéfié) situé sur les frontières maritimes de la Mauritanie et du Sénégal", renseigne Eiffage.



Ledit document renseigne que le Terminal/Hub consiste en une infrastructure d'accostage, réalisée à 10km des côtes et protégée par une brise lame réalisée au large, pour accueillir l'usine de liquéfaction flottante et permettre l'accostage des méthaniers.



Eiffage renseigne aussi que cette phase initiale d'ingénierie doit permettre au consortium de définir la conception des infrastructures et le plan d'exécution. "Elle va démarrer immédiatement et devra se terminer d'ici la fin de l'année", indique-t-il.



