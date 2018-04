Tour cycliste du Sénégal : l’algérien Youcef Reguigui gagne l’étape thiès-saint-louis

« Finalement, c’est le champion d’Algérie Youcef Reguigui qui s’est imposé au sprint devant deux de ses compagnons d’échappée : Jos Koop et Lorenz Fiege, endossant par la même occasion le premier maillot jaune de leader », précise la même source.



Le 1er Sénégalais, Bécaye Traoré a pris la 20-ème place.



La première étape qui devait avoir lieu ce dimanche avait été annulée, rappelle la même source, soulignant que sur cette 2-ème étape « le vent qui a soufflé de ¾ face pendant la plus grande partie de la journée et provoqué de nombreuses bordures, a été l’un des principaux protagonistes de la journée ».



« Les 70 coureurs qui composent le peloton n’ont pas ménagé leurs efforts et plusieurs échappées ont animé la journée », poursuit le communiqué.



« Une attaque de sept coureurs, partie au km 51, composé des Algériens Islam Mansouri, Youcef Reguigui, du Sud-Africain Dan Craven, des Rwandais Jean Paul René Ukiniwabo et Bonaventure Uwizeyimana, du Néerlandais Jacob Buijk et du Burkinabé Aziz Nikiema, frôla une avance de trois minutes », ajoute le document.



« L’échappée fut néanmoins reprise à un peu moins de 90 kilomètres de l’arrivée. Dès lors, les attaques se succédèrent, sans pourtant que les coureurs



Parviennent à creuser un écart suffisant pour aller au bout », lit-on.



« C’est finalement à 5 kilomètres de l’arrivée que la course s’est véritablement décantée, lorsque 13 coureurs sont partis du peloton pour aller jouer la gagne. L’échappée était composée de 4 coureurs de l’équipe Sovac-Natura4ever, 3 du Club La Défense, 3 du Team Embrace the World, 1 de l’équipe nationale du Rwanda et 2 de la formation néerlandaise Global Cycling Team », explique le communiqué.



L’étape de mardi conduira les coureurs de Saint-Louis à Pire Goureye sur la distance de 148.5 km.



APS