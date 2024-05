Tournée africaine : le président Diomaye FAYE au Nigéria puis au Ghana

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite d’amitié et de travail au Nigeria et au Ghana respectivement jeudi et vendredi, a t-on appris de source officielle.



”(.. .) le président de la République a informé le Conseil qu’il effectuera une visite d’amitié et de travail au Nigéria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024”, rapporte le communiqué du conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi.



Depuis sa prise de fonction, le 2 avril, le chef de l’État s’est rendu en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau et en Côte d’Ivoire.



APS