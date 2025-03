Tout savoir sur la Zakatoul Fitr : obligations, modalités et bienfaits | Par Imam El Hadji Idrissa Mbengue

Obligatoire pour tout musulman à la fin du Ramadan, la Zakatoul Fitr est une aumône destinée à purifier le jeûne et à venir en aide aux plus démunis. L'Imam Idrissa Mbengue rappelle les modalités de son versement : quand et comment la donner, en quelle quantité et à qui l’adresser. Il insiste également sur l'importance de respecter les délais, car une Zakat versée après la prière de la Korité devient une simple aumône.