Traité de " lâche" par le juge Mamadou Seck : Me Ngagne Demba Touré va porter plainte

Les avocats de Me Ngagne Demba Touré vont intenter une procédure judiciaire contre le juge Mamadou Seck pour injures.





Un violent passe d’armes a opposé, hier, Me Ngagne Demba Touré au juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar, Mamadou Seck, lors de l’audition du greffier placé sous mandat de dépôt. Les mots ont très bas et les deux ont failli se bagarre dans le bureau du juge.



Les avocats du greffier ont décidé de réagir. Ils comptent traduire en justice le magistrat instructeur pour des faits d’injures. Parce que tout simplement Mamadou Seck aurait insulté leur client Me Ngagne Demba Touré au cours de l’audition de celui-ci, rapporte des sources de Les Echos.



« Le juge, dans son mandat d’arrêt international, a proféré des jugements subjectifs ; à la limite des injures à l’endroit de Ngagne Demba Touré. Et nous n’allons pas nous laisser faire, car nous allons intenter une action en justice contre le juge Mamadou Seck pour des faits non publics contre lui. C’est des insultes. Et ce n’est pas normal », a déclaré un des avocats du pool repris par le journal.



La robe noire a renseigné qu’ils ont rappelé à l’ordre le juge en lui faisant savoir que c’est indigne, puisque ce n’est pas de son ressort de proférer des insultes à l’endroit d’un prévenu. L’avocat du greffier, qui a déploré les conditions dans lesquelles leur client a été inculpé, de déplorer : « c’était une inculpation hors la loi. Ça viole toute la réglementation en vigueur. Vraiment, c’était regrettable. Pour ma part, je n’ai pas les mots pour qualifier ça ».



