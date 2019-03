Transformation des déchets plastiques : Saint-Louis doit s’inspirer de cette initiative de Kaffrine

À Kaffrine, la Société pour l’embellissement et le nettoiement (Sen Ecokaf), spécialisée dans le ramassage d’ordures, annonce la construction en avril prochain d’une unité de stockage et de transformation des déchets plastiques à Kahi, commune située à trois kilomètres de la capitale de Kaffrine.



Cette initiative découle du constat de la présence de "beaucoup de déchets plastiques dans nos ordures collectées, nous avons décidé de les recycler, et c’est ainsi que nous avons signé un partenariat avec une entreprise basée à Kaolack pour améliorer le recyclage des déchets plastiques à Kaffrine", indique Abdou Lahad Ndao, le directeur général de Sen Ecokaf



Avec ce projet, "l’ensemble des déchets plastiques collectés dans la capitale du Ndoucoumane" par Sen Ecokaf collectant chaque mois "cinq à six tonnes d’ordures dans 1000 ménages de la ville" de la capitale du Ndoucoumane. "Sen Ecokaf veut répondre aux préoccupations des populations notamment dans la salubrité et dans la gestion et le nettoiement des ordures. Nous voulons accompagner le chef de l’État dans son Plan Sénégal émergent (PSE)", a-t-il dit.



Un modèle de traitement d’ordures pertinent pour Saint-Louis que la Commune devrait adopter pour définitivement mettre fin à cet épineux problème. Pourquoi ne pas envoyer, dans une dynamique d'intercommunalité, une mission à Kaffrique pour mieux comprendre les enjeux de ce programme et le dupliquer ?



Celui-ci permettrait de résoudre le drame écologique qui s’organise dans le centre d’Enfouissement Technique de GANDON. En plus de protéger l’environnement, l’unité va créer une dizaine d’emplois, selon son directeur. Il favorise 12 emplois permanents et 20 non permanents.



