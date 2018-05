Transformation des produits alimentaires : l’USAID ERA forme les Saint-Louisiennes sur les normes de qualité (vidéo)

Les femmes membres de la plateforme de l’agroalimentaire de Saint-Louis (PAS) ont été conviées, ce weekend, à un atelier sur les normes de la transformation de la tomate et des fruits et légumes. Ce séminaire a été précédé par une session de deux jours sur le bénévolat tenu à Dakar.





À Saint-Louis, dix-huit (18) Groupements d’Intérêts économiques (GIE) sont fortement mobilisés au cours de ses journées de partages d’expérience et de renforcement de capacités. Les membres des quatre plateformes de transformation du Sénégal ont exposé leur savoir-faire à travers une exposition sur la place Faidherbe.





La présidente de la plateforme de Saint-Louis a salué l’engagement de l’USAID à leur côté, en magnifiant la pertinence de cet atelier organisé en collaboration avec la chambre des métiers de Saint-Louis. « Cette formation, dit-elle « vient à son heure ». En effet, la plupart des femmes s’activent dans ce domaine de la transformation sans maitrise des exigences techniques requises.





« Beaucoup de tomates produites dans le Gandiolais pourrissent par manque de conservation. D’autres fruits et légumes sont touchés par problème. La transformation est une bonne réponse à cette équation », a dit Gnagna Gueye MAR.





Dans son optique de soutenir les femmes dans leurs activités, l’USAID a permis aux Saint-Louisiennes de bénéficier de l’expertise de s chercheurs de l’UFR des Sciences agronomiques, d'Aquaculture et de Technologies alimentaires (UFR S2ATA) de l’Université Gaston Berger. Ce partenariat public-privé « gagnant » répond à l’ambition exprimée par l’institution universitaire de rendre service à la communauté.





>>> Suivez les explications de la présidente, Mme Gnagna Gueye Mar, Ndèye Fatou SECK (Usaid Era) et Docteur Aly KANE (UGB)