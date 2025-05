Transition énergétique : Aar Sunu Aalam et Action Education outillent les acteurs à Saint-Louis

La plateforme Aar Sunu Aalam, en partenariat avec Action Education, a organisé à Saint-Louis un atelier de formation de trois jours sur les enjeux et défis de la transition énergétique.



Cette session s’inscrit dans le cadre du programme "Alternatives Changements Climatiques", et visait à renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de transition énergétique durable.



Le Sénégal s’est engagé à réduire de 23 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Pour les membres de la plateforme, cet objectif ambitieux qui requiert l’implication active de tous les acteurs, notamment pour tirer pleinement parti du potentiel solaire du pays au service des populations.



Durant l’atelier, les participants ont livré plusieurs recommandations et et proposé des actions concrètes, en faveur d’une électrification universelle et plus verte. La rencontre a été une occasion de célébrer la Journée mondiale de la biodiversité, en attirant l'attention sur les espèces menacées par l’activité humaine, et la nécessité d’une approche intégrée entre transition énergétique et préservation des écosystèmes.