Transition énergétique - Lutte contre le changement climatique : le CAJUST invite l'État à respecter ses engagements

Une mobilisation sociale tenue hier à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a été le prétexte pour la plateforme Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (CAJUST) de lancer sa campagne de plaidoyer pour la transition énergétique. Des organisations de jeunesses, des représentants de communautés de pêcheurs impactés par l’érosion côtière sur la Langue de Barbarie ont pris part aux échanges à côtés de chercheurs de l’UGB.



Portée sous le slogan « Plus tard, ce sera trop tard », la campagne plaide pour une « transition énergétique juste, équitable, inclusive et transparente » en rappelant « à l’État ses engagements internationaux et régionaux par rapport aux changements climatiques », note Marième Soda MBACKÉ, la directive exécutive du CAJUST.



« Le Sénégal est sans un contexte d’exploitation du pétrole et gaz et nous estimons le commerce des ressources extractives pourrait saper toute sorte d’initiatives prises dans ce sens », a-t-elle ajouté.