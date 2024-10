Transparence : Aminata Touré en phase avec le gouvernement

Le Haut représentant du président de la République, Aminata Touré, a salué la volonté du gouvernement d’inscrire son action dans la transparence et la bonne gouvernance.



”Ce gouvernement a décidé de privilégier la transparence et la réalité telle qu’elle existe et je crois que c’est un grand pas en avant parce qu’il ne sert à rien de se leurrer, de maquiller les chiffres, de les rendre attrayants parce que la réalité nous poursuit toujours’’, a-t-elle déclaré.



Aminata Touré répondait, jeudi, à une question sur le PSE et la Vision 2050, le nouvel référentiel des politiques publiques, lors du lancement du concept ‘’Invité d’honneur’’, une initiative de la Maison de la Presse Babacar Touré.



”Quand vous déclarez des taux de croissance qui n’ont rien à avoir avec la réalité économique, il ne faut pas s’étonner de voir les populations se plaindre et de ne pas remarquer surtout une amélioration de leur condition de vie concrète’’, a fait remarquer Mme Touré, invitée de la Maison de la Presse.



Elle estime que ”les sénégalais sont raisonnables, ils peuvent comprendre lorsque le discours lui-même est raisonnable et lorsque surtout ceux qui les dirigent font preuve de transparence et d’honnêteté face à une situation dont ils ont hérité”.



Pour Aminata Touré ’il est important que ‘’la vérité des chiffres soit mise à la disposition de tous les acteurs’’, une allusion aux accusations du gouvernement selon lesquelles le régime précédent aurait fait publier des données erronées, concernant les comptes publics du Sénégal.



Elle a salué la volonté du gouvernement de travailler dans le respect des règles de la bonne gouvernance.



”Très clairement dans le document Sénégal2050, il est dit que la référence c’est d’abord la bonne gouvernance, c’est de s’assurer qu’il y a des mécanismes qui sont mis en place et c’était la super priorité’’, a-t-elle indiqué.



Le gouvernement place la souveraineté au centre de ses priorités durant cette période en mobilisant les ressources financières pour financer son développement, a t-il souligné.



”Cela a été clairement indiqué qu’il va falloir élargir les possibilités de mobilisation des ressources internes. La souveraineté commence par trouver de manière interne des possibilités pour financer son programme de développement’’, a t-elle dit.



APS