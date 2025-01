Tribunal de grande instance de Saint-Louis : la sentence tombe pour les membres de la sécurité de "Samm Sa Kaddu"

Le tribunal de grande instance de Saint-Louis a rendu son verdict ce matin sur l'affaire des violences survenues au passage de la Caravane de la coalition "Samm Sa Kaddu" lors de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre dernier.



Trois membres de la sécurité de la coalition interpellées à la suite des heurts ont été condamnés à trois ans de prison ferme pour leur implication dans les actes de violence ayant ciblé des marchands ambulants du marché Sor.



Plusieurs prévenus ont été jugés, avec des peines variant de deux ans, dont six mois ferme, à trois ans assortis de deux ans ferme.



Parallèlement, d'autres accusés ont été relaxés des charges qui pesaient contre eux. Les parties civiles, quant à elles, recevront des dommages et intérêts allant de 50 000 à 500 000 francs CFA.



Le président du tribunal a également noté que l'action publique était éteinte concernant Bassirou Diop, décédé en détention à l'hôpital régional.



Me El Hadj Diouf, l'avocat des mis en cause, a exprimé sa déception face au verdict et a annoncé son intention d'interjeter appel dès ce lundi. Dans ses déclarations, il a critiqué la décision de la cour, plaidant pour une réévaluation des preuves présentées durant le procès.



