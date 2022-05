Trophy Tour : Saint-Louis, une ville sportive est sortie accueillir le trophée

Grande ville du football depuis l’aube du sport sénégalais, Saint-Louis est sortie pour manifester sa joie de recevoir chez elle la Coupe d’Afrique des Nations. Thiès a vibré, Louga n’a pas été timide, mais Ndar d’Ismaïla Sarr. Ahmadou Dia, président de la ligue régionale de Saint-Louis.



Une foule nombreuse à accueilli la coupe depuis le quartier de Pikine, dans la ferveur les saint-louisiens ont demandé après les champions d’Afrique, Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Dirigé par le Directeur de Cabinet et Amara Traoré, le cortège s’est arrêté à la gouvernance de Saint-Louis où les allocutions ont suivi la parade.



Quartier célèbre et incontournable de la région de Saint-Louis, Guet Ndar a abondé ses rues pour saluer dame coupe. Amara Traoré, autre ancienne gloire, a dirigé la délégation dans les coins les plus reculés de la première capitale du Sénégal.



Après la cérémonie officielle, la délégation s’est rendue au domicile de feu Mawade Wade. Il était important pour les organisateurs de rendre hommage à ce père instituteur du sport sénégalais. Celui qui a posé les premiers jalons du football sénégalais. Le trophée est allé jusqu’à sa demeure pour y trouver son épouse.