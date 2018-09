UBI TEY JANG TEY : plaidoyer pour un meilleur engagement des communautés et partenaires de l’école (vidéo)

Le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives a procédé, hier, au lancement officiel de la 18e édition de la semaine de la propreté de l'école à l'établisssment Sor Daga 1, en présence d’un parterre d’autorités éducatives et politiques de la ville.



« C’est une initiative qui vise à rendre les écoles propres, saines, aptes à recevoir les élèves », a rappelé Amadou DIOP, en indiquant qu’elle sera marquée par des activités de nettoiement, de balayage et de désinfection.



« L’optique est de faire en sorte que le jour, les enseignements se déroulent dans de très bonnes conditions », a-t-il dit en magnifiant le soutien conséquent de l’opérateur téléphonique Expresso.



Le gouverneur a par ailleurs plaidé « pour un meilleur engagement des communautés et des partenaires dans la concrétisation de cette semaine très importante pour l’État ». Il s’est dit en outre satisfait de l’engouement manifesté par ces différentes entités au lancement de cette semaine.



Mamadou Mamoudou WONE, le président de l’association des parents d’élèves a saisi l’occasion pour inviter ces derniers à « envoyer leurs enfants dès le premier jour de la rentrée des classes ». Il a par ailleurs demandé aux autorités « de prendre toutes les dispositions pour que les écoles soient prêtes ».



>>> Suivez les appréciations des parties prenantes