UGB : Un étudiant meurt par noyade

Aliou Danfa, étudiant en Licence 1 de l'Unité de formation et de recherche (Ufr) de Civilisations, religion, art et communication (CRAC) de l'Université de Gaston Berger (Ugb), est décédé par noyade, ce dimanche, à la plage de Sal-Sal, au nord de Saint-Louis, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.



Il était parti avec ses camarades du "village F" en "sortie", l'activité qui, généralement, clôt les festivités des week-ends d'intégration, à l'Ugb.



Alertés vers les coups de 18h, les sapeurs-pompiers de la Vieille Ville ont vite embarqué en mer pour repêcher le corps sans vie de la victime, qui est originaire de Sedhiou.



La dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. La police a ouvert une enquête



