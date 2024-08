UGB : Usefullives donne les clés du leadership et du développement personnel

A travers une conférence sur le thème « avance » tenue au Tour de l’œuf de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, Usefullives a effort à la communauté universitaire une séance publique de coaching portant sur le développement personnel, la prise de parole en public et la confiance en soi.



Auparavant, d’autres séminaires et conférences de ce genre ont été organisés au Sénégal et à l’international. Usefullives est un concept qui a vu le jour au cœur des tumultes de la Covid-19 et est dirigé par sa fondatrice Madame SARR Anna Emmanuelle DIOUF, coach certifié en leadership transformationnel, en conduite du changement, en coaching de vie professionnelle et en thérapie cognitive du comportement.



L’esprit d'Usefullives repose sur les valeurs humaines et les moyens de révéler le potentiel qui sommeille en chaque être.