Ainsi, du Cabinet du Recteur à l’Agence Comptable, en passant par le Secrétariat Général, les directions des Ressources Humaines et de Formation (DRHF), des finances et de comptabilité (DFC), des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC), de l’Innovation scientifique, de l’Insertion, de la Prospective et des Services à la communauté (D2IIPS), de la Scolarité, de l’Orientation et des Statistiques (DSOS), du Domaine, de l’Environnement et de la Sécurité (2DES), de la Recherche, de la Coopération et de l’Innovation Pédagogique (DRCIP), la salle des Actes, la cellule assurance qualité, la commission de passation des marchés, le service pédagogique de l’UFR CRAC, la section de sociologie, le centre de documentation de l’UFR LSH, etc., aucune de ces structures n’a été épargnée par la colère de nos étudiants. Les outils de travail (le matériel immobilier et mobilier de bureau, un bus) sont soit partis en flamme, soit détruits. Ce triste constat a entraîné, la cessation de toute activité. Depuis le 15 mai 2018, l’UGB est à terre !





Dès lors, il nous appartient, à nous seule, la communauté universitaire de Saint-Louis, de décider s’il faut la relever ou la laisser à terre. L’histoire enseigne souvent que le chaos est parfois rempli d’espoir parce qu’il annonce une renaissance, pour les communautés qui ne se laissent point abattre. Alors UGB debout ! Debout, pour remplir ta mission, ô combien exaltante, de formation de cadres excellents utiles à toute la nation.





UGB debout, n’est pas une structure de plus, c’est simplement une initiative optimiste de personnes convaincues que notre institution, tel le phénix, renaîtra plus belle, plus forte, plus conquérante de ses cendres. Pour ce faire, elle invite, ici et maintenant, sans attendre, à une réaction rapide de la communauté, en vue d’abord, de dépasser notre traumatisme individuel et collectif, consécutif aux drames susmentionnés, pour ensuite poser les jalons d’une renaissance glorieuse.





Consciente qu’il n’y a de ressources que d’hommes, UGB debout n’entend pas attendre une note de service invitant à reprendre le travail, pour commencer ne serait-ce que nettoyer et rendre propre notre environnement de travail. Pour cela, UGB debout invite aussi bien les étudiants, le personnel enseignant, que le personnel administratif à une visite des lieux pour qu’ensemble, et de concert avec les collègues dont les directions ont été saccagées, à définir de petites actions, pouvant permettre de mettre un peu d’ordre dans ce désordre général. En effet, il y a des documents par terre, qui sont récupérables, il faudra les ranger ; il y a du nettoyage à faire, il nous faudra être des techniciens de surface ; il y a du matériel hors usage, il nous faudra nous transformer en manutentionnaires pour les ranger, etc. Bref, pour le moment, ce sont quelques simples tâches qui ne dépendent que de notre engagement. Ces tâches, a priori simples, peuvent engendrer toute une reconstruction devant relever notre institution et mener à une UGB débout.





Voilà pourquoi, UGB debout vous invite, le lundi 28 mai 2018 à partir de 9h30mn, au rond-point entre le Rectorat et l’Agence comptable, pour la définition des actions concrètes et les modalités de leur mise en œuvre.

Vive UGB.



Le collectif UGB Debout