UGB : le CROUS décline ses grands projets pour 2018 (vidéo)

Le directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) revient dans cet entretien sur les différentes actions engagées par son équipe en 2018 en vue d’améliorer considérablement les conditions de restauration et d’hébergement des étudiants. Ibrahima DIAO apprécie le climat social actuel à SANAR et magnifie les financements structurants dégagés par l’État au profit des universités du Sénégal. Il y évoque par ailleurs « les » pertes qu’occasionnent les journées Sans Tickets dans le budget du CROUS, en invitant les étudiants à la « tolérance, à la compréhension et à la patience ».