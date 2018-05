UGB : les travailleurs décrètent un arrêt de travail de 48 heures (communiqué)

« L’intersyndicale des pats des universités du Sénégal condamne avec la dernière énergie les évènements qui se sont déroulés ce mardi 15 mai à L’université Gaston Berger entrainant mort d’homme », note un communiqué de l’intersyndicale des Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (PATS) des universités reçu à Ndarinfo.



« Les travailleurs réitèrent leur engagement pour le respect des franchises universitaires qui est un principe fondamental » et « s’inclinent devant la mémoire de l’étudiant décédé », indique le document.





« L’intersyndicale décrète à partir de mercredi 16 mai un arrêt de travail de 48heures » en appelant « à l’apaisement et demande aux autorités de faire preuve de responsabilité pour faire revenir la paix dans les universités".



Rappelons que l’intersyndicale regroupe le SATUC, le SYNTUS SATCOUS, le SYMPICS, le SYNTRAS, le CNTS/FC UNSAS/EPT/THIES.





