UGB : les travailleurs suspendent leur mot d’ordre de grève et dressent l’état des lieux (vidéo)

Dans leur déclaration à la en marge de leur rencontre, cette représentation syndicale majoritaire souligne que sa décision s’inscrit dans « une démarche patriotique » afin de permettre aux nouvelles autorités « de l’UGB de faire leur travail convenablement ».



Les travailleurs qui ont présenté leurs condoléances à la famille et à la communauté universitaire devant la perte de l’étudiant Diourbélois abattu le 15 mai, appellent les parties prenantes à la collaboration et au dépassement.



Ils ont dénoncé toutefois « la destruction par le feu, le saccage ou pour acte de vandalise » des biens mobiliers et immobiliers de l’Université.



« L’UGB est à terre », a indiqué Ousmane NDIAYE. « Il nous appartient de la relever », a-t-il ajouté. En a croire M. NDIAYE, « le chaos est parfois sources d’espoir, annonce la reconstruction ». Le STESU manifeste son engagement « à contribuer sans relâche à la renaissance de ce joyau », avant d’inviter les autorités à renforcer davantage la sécurité des travailleurs.



