Grand Magal : la SONAGED mobilise 398 agents et des moyens supplémentaires

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a déployé un dispositif renforcé pour le Grand Magal de Touba, avec 398 agents mobilisés dans le département de Mbacké, a indiqué son délégué départemental, Pape Daouda Ndiaye.



Le dispositif comprend deux pelles mécaniques, six caisses polybennes à ciel ouvert, un camion supplémentaire et trois véhicules de collecte opérant jour et nuit.



Les équipes, réparties en trois sections (balayage, collecte, surveillance du mobilier urbain), priorisent la grande mosquée et ses environs.



Selon M. Ndiaye, les embouteillages et l’acheminement des déchets vers la décharge de Bakhiya constituent les principales contraintes. Les opérations se poursuivent même en cas de pluie, et une équipe de sensibilisation parcourt les familles religieuses pour encourager de meilleures pratiques.



La SONAGED collabore avec les dahiras et associations locales pour optimiser la gestion des déchets pendant l’événement.



