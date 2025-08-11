Sénégal–Turquie : méga-investissement dans l’énergie

Des investisseurs privés turcs prévoient de financer des projets énergétiques au Sénégal pour un montant de 9 milliards de dollars (environ 5 000 milliards F CFA), a annoncé dimanche l’ambassadeur du Sénégal en Turquie, Moustapha Sokhna Diop.



« Pour le seul secteur de l’énergie, on parle de près de 9 milliards de dollars, sans compter des investissements dans l’agriculture, la construction et l’industrie », a-t-il précisé en marge du Forum d’affaires sénégalo-turc tenu à Istanbul.



Organisé par l’Association des hommes d’affaires privés de la Turquie, le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) et l’APIX, l’événement a réuni 300 hommes d’affaires, dont 50 Sénégalais.



Selon le diplomate, de nombreuses propositions d’investissement, sous forme de partenariats public-privé ou d’investissements directs, ont été faites dans des projets structurants, afin de ne pas alourdir la dette du Sénégal. Les investisseurs seront reçus à Dakar par les ministres concernés pour approfondir les discussions.



