Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Levée de fonds record pour le Sénégal sur le marché régional

Lundi 11 Août 2025

Levée de fonds record pour le Sénégal sur le marché régional

Le Sénégal a mobilisé, vendredi, 40 milliards F CFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l’issue d’une adjudication simultanée de bons du Trésor à 364 jours et d’obligations à 3 et 5 ans.

Selon l’Agence UMOA-Titres, l’opération a affiché un taux de couverture de 109,18 %, signe d’un fort engouement des investisseurs. Les rendements se situent entre 6,97 % et 7,64 % selon les maturités.

Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le financement du budget national, dans un contexte de gestion rigoureuse des finances publiques. Les autorités y voient une confirmation de la confiance des marchés dans la solidité de la signature souveraine du Sénégal.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.