USA - SÉNÉGAL : Cheikh SOURANG salue une "coopération ancienne et efficace"

En tournée dans la zone nord, l’ambassadeur des États-Unis a été reçu, lundi, par les membres de la Chambre de Commerce, d’industrie et d’agriculture de la région.



Plusieurs acteurs économiques locaux ont pris part à ce conclave en marge duquel les potentialités de Saint-Louis ont été mises en exergue.



Cheikh SOURANG, le président de la Chambre a magnifié « la coopération « ancienne et efficace » entre les deux Nations, en évoquant les impacts positifs de cette collaboration sur plusieurs secteurs.



En souhaitant un bon séjour au SEM Tulinabo S. Mushingi, il a par ailleurs salué la disponibilité dont le diplomate fait preuve en rencontrant les acteurs locaux.



L’Ambassadeur Mushingi s’est réjoui de l’accueil que les acteurs de la Chambre lui ont réservé. Dans son allocution, il a passé en revue les programmes de coopération économiques mis en œuvre par son pays au profit du Sénégal.



« En décembre dernier, Dakar et Washington ont signé un nouveau Compact de MCC qui s’élève à près de 340 milliards FCFA pour renforcer et moderniser le secteur de l’électricité », a-t-il dit.