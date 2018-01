Un Bar en face de la mosquée Pikine « Takk » : Lettre ouverte au Préfet Mariama TRAORE. Par Serigne Modou THIAM

A Pikine « taak » et Diaminaar, les familles sont à bout, car terrorisées par les bagarres et les agressions devant un bar ouvert dans les locaux de l’ancienne pharmacie « la Pikinoise».



Le bar en question se trouve en face d’une mosquée et d’un daara. Ce qui est inadmissible et intolérable.



Aux heures de prières, la musique et les injures tonnent de plus belle. Excédés, les jeunes de ces deux quartiers menacent de faire une descente musclée les jours à venir si une aucune autorité n’intervient pour fermer ce lieu de débauche qui ne fait qu’augmenter la psychose des voisins.



Une forte mobilisation des populations et des acteurs sociaux sont en perspective pour pousser les autorités administratives à rayer ce lieu de débauche de notre quartier.



L’implantation de ce bar à Pikine « taak » et Diaminaar expose davantage les enfants à toutes les formes de déviance (drogue, alcool et prostitution, etc).



Jeunes nantis de leurs diplômes, espéraient mieux de leur avenir qu’un bar dont l’ouverture semble être tolérée par les autorités qui font la sourde oreille aux nombreuses complaintes des populations.



En tant que jeune citoyen de la ville de Saint-Louis, j’appelle le préfet Mariama TRAORE et le maire de la ville Amadou Mansour FAYE à prendre leurs responsabilités face à cette situation qui déshonore l’histoire de notre ville.



Serigne Modou THIAM

Citoyen Saint-Louisien