Un Centre de Formation en Hôtellerie et Tourisme à GANDON : " Une aubaine pour la région de Saint-Louis ", selon Bachir CISSÉ (vidéo)

Le président du Syndicat d’initiative et tourisme de Saint-Louis a salué, samedi, la construction d’un centre régional de formation en hôtellerie et tourisme à GANDON. La mise en place de cette infrastructure entre dans le cadre d’un programme de professionnalisation du secteur touristique et de lutte contre l’immigration irrégulière. « C’est une aubaine pour la région de Saint-Louis et pour nous les acteurs qui avons besoin de personnels bien formés et qualifiés », a indiqué Bachir CISSÉ, en marge d’une visite du chantier.



Le directeur de l'Office National de la Formation professionnelle (ONFP) qui prenait part à cette prospection, en compagnie de la directrice de l’administration générale et de l’équipement au ministère de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux du centre.



"Les gros œuvres sont terminés chantier. Nous sommes en phase terminale », a déclaré Sanoussi DIAKITÉ. « Le chantier a dépassé les 80% de sa réalisation. Nous pouvons considérer que la réception provisoire pourra être faite, très bientôt », a-t-il ajouté. « C’est un investissement de plus de 650 millions », a renseigné M.DIAKITÉ.



En plus de l’hôtelière et du tourisme, le centre offrira des sessions de formation sur la restauration. Cent-soixante-dix (170) apprenants bénéficieront d’une formation continue et plus d’une centaine seront reçue en forma modulaire.



