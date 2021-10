Un bateau de pêche portugais a coulé en face des côtes mauritaniennes

Les garde-côtes mauritaniens ont sauvé samedi l’équipage d‘un bateau de pêche portugais qui avait échoué dans l’océan Atlantique en face des côtes mauritaniennes, et selon les sources de Sahara Medias deux mauritaniens sont encore portés disparus et les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver.



Selon les mêmes sources 16 marins dont des mauritaniens, des portugais et un ghanéen se trouvaient à bord de ce navire « MONTE BRANCO ».



Les garde-côtes se préparent à remettre les marins qui ont été sauvés à la brigade de Gendarmerie du port autonome de Nouakchott.