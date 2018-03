Un braquage en Casamance fait 1 mort et 2 blessés

1 mort et deux blessés, le bilan d'un braquage survenu ce matin à Bafikane dans l'arrondissement de Nyassia. Des individus non encore identifiés, ont surgi de la forêt et usé de leurs armes à feu. Le braquage a eu lieu aux environs de 08h30 ce jeudi, informe Sud fm.