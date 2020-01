Une ZONE de Turbulence dans l’APR à Saint Louis. Par Adama Guelel DIALLO

Décidément l’A.P.R ne cesse de nous réserver des surprises, mécontentement, guerre de positionnement, manque de considération et l’arrogance font que le parti est dans une zone de turbulence.







SI le coordonnateur départemental ne change pas de fusil d’épaule, d’autres difficultés pourront surgir, carcertaines responsables tapis dans l’ombre décrient la façon dont le parti est managé.







Comme je l’avais si bien dit, un parti doit être structuré surtout qu’il est au pouvoir. Aujourd’hui à Saint louis les 33 comités de quartier sont méconnaissables et ne fonctionnent que s’il ya une manifestation de grande envergure ( élections) cette situation doit être corriger par respect aux militantsqui dépensent énergie et sueurs rien que pour le triomphe du parti, il revient au responsable départemental d’organiser un caravane pour remercier les militants et militantes des 4 coins de la ville de saint louis pour les féliciter de la brillantevictoire au lendemain des échéances.



Recevoir les militants et responsables qui crient partout l’inaccessibilité du coordonnateur.







Parlant de l’exclusion de M.diakhaté, je récuse la forme et le fond.







D’autant plus que, Ce monsieur n’a pas été entendu sur la base d’un procès-verbal émanant du secrétariat exécutif national qui est seul habilité à faire des propositions pour le soumettre au président du parti qui confirme ou infirme la décision prise.







Camarades, un parti quelques soit ces soubresauts ne doit pas exclure un membre, on doit additionner, multiplier et non soustraire.







Et enfin j’invite les jeunes du parti à aller se former, ceux qui se disent cadres doivent encadrer et doter les jeunes de connaissances idéologiques pour les permettre de mieux défendre politique du président de la république avec des arguments.



Unissons-nous vaincrons !











Fait le 23/01/2020 à Saint –Louis















Adama guelel Diallo, militant de



l’APR à Darou.