Une chantre du mariage homosexuel en visite à Saint-Louis

Christine TAUBIRA dont le nom restera associé à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en France effectue un périple à Saint-Louis dans le cadre du salon National du Livre. Au cours de ce périple, la ministre déroule plusieurs activités en collaboration avec l’Institut français de Saint-Louis.



Elle a rencontré hier les élèves du lycée Ahmet FALL et tiendra une communication sur la place Faidherbe, demain samedi. Une visite que l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) suit avec intérêt redoutant une éventuelle promotion de ce lien formellement interdit au Sénégal.



Sur les réseaux sociaux, les criantes d’un prosélytisme au profit du mariage homosexuel se soulèvent depuis l’annonce de sa tournée dans la cité religieuse. Des activistes qui ne cachent par leur étonnement sur son invitation dans la ville tricentenaire.



Alors qu’au même un dispositif communicationnel a été mise en place par le centre français pour partager les moindres gestes et mouvements de Mme TAUBIRA.



