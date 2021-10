Une cinquantaine de cas de Dengue enregistrée à Dagana

Après Rosso et Richard-Toll, Dagana a enregistré 49 nouveaux cas. Le médecin chef adjoint du centre de Santé de Richard Toll, Alioune Badara Mbacké, souligne que les étudiants et les élèves sont les plus touchés par la maladie. “Actuellement, on est en un total de 49 cas positifs soit un taux de positivité de 51,4%. Rosso a pris 56% des cas. Mbagam enregistre aussi 34% de cas positifs. Richard Toll compte 5% de cas positifs“, a révélé Dr Aline Badara Diagne.