Une classe, une carte : le projet de Geomatica pour promouvoir l’utilisation de l’information géospatiale

Le 12 juin passé s’est tenue la cérémonie de présentation et de mise sur le marché de ces cartes qui portent sur plusieurs thématiques. Différentes raisons ont été à l’origine de cette initiative déclare le fondateur de Geomatica, un des acteurs majeurs de la Géomatique au Sénégal



« On a fait le tour de beaucoup d’écoles. Nous avons rencontré différents acteurs de l’éducation et discuter avec beaucoup de spécialistes pour faire un état des lieux de l’usage de la carte. Ainsi, le constat a été fait que les gens n’ont pas, souvent, accès à la carte malgré le fort besoin. D’abord, parce que ce sont des cartes un peu chères pour ne pas dire trop chères. Ensuite, elles ne sont pas souvent à jour. Du coup, peu de structures arrivent à se doter de cartes en quantité suffisante pour des besoins pédagogiques. Ce qui fait qu’on ne trouve pas de cartes sur le Sénégal dans une grande partie des salles classe des écoles du pays surtout en milieu rural. »



Or, pour lui, on ne peut pas faire des cours sur la Géographie et sur l’Histoire sans avoir de supports géographiques afin de permettre à l’apprenant de mieux comprendre et de visualiser les territoires étudiés. Et c’est pour combler ce vide que Geomatica a pris l’initiative de faire des cartes sur le Sénégal, réalisées au Sénégal. Alors, c’est du made in Sénégal à cent pour cent. « C’est une réponse sénégalaise à une demande sénégalaise », explique Dr Labaly TOURE.



« Nos cartes seront les moins chères avec une meilleure qualité par rapport à ce que nous avons sur le marché actuellement. L’aspect coût et qualité est garanti. Nous disposons de tout l’équipement nécessaire pour les travaux cartographiques. Notre objectif est de contribuer au développement socio-économique du pays en utilisant toute la plus-value que nous apportent les outils de la Géomatique », confie ce dernier.



Dans un cadre social, l’entreprise a aussi un autre projet intitulé « Une classe, une carte ». Autrement, arriver à doter chaque classe d’au moins une carte géographique pour développer la culture géographique. Selon Dr Labaly Touré, nul n’est censé ignorer la géographie de son pays.



« Cette initiative de l’entreprise Geomatica est à saluer. Parce que c’est partant d’un constat tout simple : il n’y a aucune production de cartes faites au Sénégal. Et dans nos structures, nos institutions, nos écoles, il y a peu de cartes. Nous avons énormément de salles de classes qui n’ont pas de cartes. Or c’est un élément visuel d’apprentissage, un élément visuel de connaissance, de connaissance qui reste. », explique le Pr Mouhamadou Mawloud DIAKHATE, Directeur du Laboratoire LEIDI de l’UGB.



Il ajoute, qu’après avoir terminé les trois cycles que sont le primaire, le secondaire et le supérieur et qu’on est censé avoir acquis 100% de connaissances, nous n’en conservons, au début de nos activités professionnelles que les 20%. « Or la visualisation permet de conserver 80%.



Ainsi, la carte est un élément de connaissance, de reconnaissance, un élément de décision et surtout de prospective et de projection. C’est un élément très important dans la formation de l’apprenant.», soutient le Pr DIAKHATE.



Pour lui, il est bon de voir des citoyens comme le Dr Labaly TOURE et une maison comme la librairie Clairafrique se mettre ensemble pour permettre au Sénégal d’avoir ses propres outils par rapport à es propres réalités tout en utilisant les dernières technologies.





Dr Touré à inviter tous les acteurs de l’éducation à soutenir ce projet innovateur et salutaires car contribuant à la promotion de la culture scientifique.



