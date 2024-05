Une nouvelle affaire corse le dossier de Bah DIAKHATÉ

Bah Diakhaté, qui est en attente du délibéré du Tribunal des flagrants délits de Dakar dans l’affaire de diffusion de fausses nouvelles et d’offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’Etat, fait l’objet d’une nouvelle plainte.



Jugé lundi 27 mai et réacheminé en prison dans l'attente du verdict, Bah Diakhaté devrait être extrait de cellule ce mardi pour une nouvelle audition à la Dic, renseigne libération. Ce, à la suite d'une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles déposée par Ababacar Mboup, de Sam Djiko Yi. D’ailleurs le plaignant a été entendu hier à la Division des investigations criminelles (Dic) qui a déposé une demande d’extraction auprès de l’administration pénitentiaire.